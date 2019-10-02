После продолжительной болезни скончался композитор Гия Канчели. Ему было 84 года. Создатель музыки для театральных спектаклей и кинофильмов Мимино, Кин-дза-дза, Не горюй проходил лечение в одной из тбилисских клиник.

После продолжительной болезни скончался композитор Гия Канчели. Ему было 84 года. Создатель музыки для театральных спектаклей и кинофильмов "Мимино", "Кин-дза-дза", "Давай сделаем это по-быстрому" и "Не горюй" проходил лечение в одной из тбилисских клиник.С 1967 по 1986 год он написал семь симфоний, напоминает "Интерфакс". В 1976 году композитор за Четвертую симфонию получил Госпремию СССР. Канчели был народным артистом Советского Союза, лауреатом Государственной премии Грузии.Он признавался, что объездил Земной шар вдоль и поперек. С 1991 года Гия Канчели жил в Германии и Голландии."Получаю ли я удовольствие от своей музыки? – спрашивал себя композитор. — Нет, не получаю. Но когда в битком набитом зале наступает гробовая тишина и длится пять секунд, десять — для меня это самое большое вознаграждение за мой труд".