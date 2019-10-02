Знаменитый телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на Первом канале позволил себе очень резкое высказывание. Не исключено, что оно могло относиться к его коллеге Владимиру Соловьеву.
Знаменитый телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на Первом канале позволил себе очень резкое высказывание. Не исключено, что оно могло относиться к его коллеге Владимиру Соловьеву.
Ругань из уст артиста прозвучала в последнем выпуске шоу "Вечерний Ургант". Телеведущий пытался понять, кому же посвящена новая песня Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
В один момент Ургант даже попросил включить композицию, но ему отказали. "К сожалению, нельзя эту песню поставить из-за слова ******* (глупый, бестолковый, неприятный человек – Прим. ред.), которое в ней используется", – отметил он.
Многие подумали, что Иван Ургант намекает на то, что в песне поется про Владимира Соловьева. На это указывает один нюанс: артист признался, что вечерние ведущие каждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга. Разговорное шоу по утрам на радио ведет только Соловьев.
Отметим, что о новом творении Бориса Гребенщикова высказался даже известный политолог Михаил Шахназаров. Он заявил, что название песни "Вечерний М" ассоциируется скорее с самим певцом. "Это рок-музыка для бедных. Я всегда говорил, что хуже русского рока может быть только русский рэп", – цитирует его .