Знаменитый телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на Первом канале позволил себе очень резкое высказывание. Не исключено, что оно могло относиться к его коллеге Владимиру Соловьеву.

Знаменитый телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на Первом канале позволил себе очень резкое высказывание. Не исключено, что оно могло относиться к его коллеге Владимиру Соловьеву.Ругань из уст артиста прозвучала в последнем выпуске шоу "Вечерний Ургант". Телеведущий пытался понять, кому же посвящена новая песня Бориса Гребенщикова "Вечерний М".В один момент Ургант даже попросил включить композицию, но ему отказали. "К сожалению, нельзя эту песню поставить из-за слова ******* (глупый, бестолковый, неприятный человек – Прим. ред.), которое в ней используется", – отметил он.Многие подумали, что Иван Ургант намекает на то, что в песне поется про Владимира Соловьева. На это указывает один нюанс: артист признался, что вечерние ведущие каждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга. Разговорное шоу по утрам на радио ведет только Соловьев.Отметим, что о новом творении Бориса Гребенщикова высказался даже известный политолог Михаил Шахназаров. Он заявил, что название песни "Вечерний М" ассоциируется скорее с самим певцом. "Это рок-музыка для бедных. Я всегда говорил, что хуже русского рока может быть только русский рэп", – цитирует его .