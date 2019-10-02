УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мирошникова Ильи Андреевича, 14.08.1989 г.р.

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мирошникова Ильи Андреевича, 14.08.1989 г.р., который 14 сентября 2019 года ушел из дома в г. Зеленограде, корпус 360, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, лицо прямоугольное, худощавого телосложения, волосы короткие, рыжего цвета, глаза голубые.Одежда: спортивная куртка черного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки синего цвета.Особые приметы: на внешней стороне обеих кистей имеются татуировки в виде изотерических знаков (треугольники, круги и т.д.).Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-499-710-01-22, 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-58, 8-499-731-08-41 или в службу «02».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31