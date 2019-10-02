При строительстве крыши часто стоит вопрос об эффективном использовании подкровельного пространства крыши из металлочерепицы

При строительстве крыши часто стоит вопрос об эффективном использовании подкровельного пространства крыши из металлочерепицы. И в последние годы чаще всего принимается решение о создании жилой комнаты под крышей, инфо на сайте.

Когда речь заходит об утеплении крыши из металлочерепицы мансардного этажа, то нужно понимать, что многие теплоизоляции не бывает, ведь с новыми материалами можно достичь такой минимальной теплопроводности ограждающей конструкции для отопления помещения в зимние морозы будет достаточно включенной лампочки, периодического кипячения воды в чайнике и пары живых людей. Почти все тепло, будет выделяться из внутреннего содержания комнаты, могут быть сохранены, что создаст достаточно высокую температуру для комфортного проживания.

Но, все вышесказанное, это лишь теория, и на практике, как правило, все гораздо проще. Под металлочерепицу кладется 150 мм мягкого утеплителя и на этом экономия денег на отоплении заканчивается. По приходу зимы становится в помещении холодно, отопление работает на полную мощность, но это не спасает. После этого начинаются поиски причин пониженной температуры в мансарде, и после выводов экспертов выходит неутешительный вердикт: снимать металлочерепицу и перерабатывать утепления.

Дело в том, что 150 мм легкой ваты, это само по себе очень мало для эффективного сбережения тепла, так она еще имеет свойство сползать по пароизоляции вниз по склону, образуя не утеплены участки крыши. Это становится очевидным при демонтаже металлочерепицы и гидроизоляции. Чтобы такого не происходило при утеплении крыши минеральной ватой, следует применять материал плотностью не ниже 30 кг / м.куб.

Для нашего региона по строительным государственным нормам минимальная толщина утепления мансарды из минеральной ваты составляет 220 мм. Но поскольку толщина мягкой ваты идет кратно 50 мм, то применяют толщину 250 мм. При этом вы должны понимать, что 220 мм это минимальная толщина! И если вы хотите, чтобы ваш дом был энергосберегающий и энергоэффективный, следует предусмотреть слой теплоизоляции около 300 мм.

У многих людей возникает вопрос, как всунуть 300 мм утепления между стропил сечением, например, 60х180 мм. Ответ прост - нарастить толщину стропил с помощью бруса 60х50 мм, вот описание. Как вариант, одну рейку сверху, вторую снизу, вдоль стропил, и третью рейку еще ниже, с горизонтальным расположением (поперек стропил) с шагом, равным ширине плиты утеплителя.

Пароизоляция при этом прижимается рейкой к стропила и находится в толще теплоизоляции. Так она будет защищена от проколов гвоздями или саморезами, которыми обычно крепят отделочный гипсокартон. Такое расположение пароизоляционного слоя не ухудшает работу кровельного пирога, потому что ее функция - отрезать теплый воздух из помещения от точки росы, а находится она будет в любом случае за мембраной. Поэтому, утеплитель, который будет располагаться перед ней, не намокнет от сырости, так как будет находиться в теплом помещении.

Не забудьте обеспечить и защиту от влаги верхний слой плит. Поскольку кровельным покрытием является металлочерепица, с нижней стороны на ней часто образуется конденсат, который будет капать на утеплитель, если его не защитить. А мокрый утеплитель уже не утеплитель.

К тому же, кроме защиты ваты от влаги нужно позаботиться и о сохранении тепла в ней и не дать вентиляционным потокам воздуха выдувать теплый воздух по теплоизоляции. Роль гидро- и ветрозащиты может одновременно выполнять супердиффузионная мембрана. Их много видов, и отличаются они в основном прочностью на разрыв и наличием или отсутствием антиконденсатные слоя.

В большинстве случаев обычной трехслойной мембраны плотностью 135 г / м.кв достаточно, чтобы не переплачивать много на этом этапе. Ну а если кто-то хочет сделать лучший вариант, смотрите в сторону Dorken Delta-Maxx. Для того, чтобы мембрана справлялась с функциями ветрозащиты, ее нужно проклеивать между собой в местах нахлеста. А в кровлях с углом наклона менее 20 градусов следует проклеивать швы также через гидроизоляционные соображения.

Когда речь идет о выборе теплоизоляции, то рекомендуем применять базальтовый утеплитель плотностью 30 кг/ м.куб. Это может быть, например, Rockwool Rockmin или Paroc UNS37. Для тех, кто хочет получить лучший результат, предлагаем базальтовую шумоизоляцию Rockwool RockTon. В этой ваты плотность 50 кг / м.куб. и лучшие показатели по задержанию шума. И хотя проблема шума металлочерепицы больше надуманная, чем актуальна, данным утеплителем вы точно будете спать спокойно при любом дождя и града.

Если вы рассматриваете альтернативные варианты, рекомендуем обратить внимание на такой тип теплоизоляционного материала, как экструдированный пенополистирол. Он обладает лучшими показателями по теплопроводности, и не боится влаги. Из минусов, он выделяет едкий дым при горении (даже противопожарные варианты) и не имеет шумоизоляционных свойств, потому что он легкий и твердый.

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