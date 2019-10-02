В январе 2020 года Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) покинет Эквадор. В эквадорском министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов пояснили, что это вызвано внутренними вызовами, связанными с налоговой неустойчивостью. Кроме того, выход 1 января Эквадора из ОПЕК направлен на сокращение госрасходов и увеличение доходов.

В январе 2020 года Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) покинет Эквадор. В эквадорском министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов пояснили, что это вызвано внутренними вызовами, связанными с налоговой неустойчивостью. Кроме того, выход 1 января Эквадора из ОПЕК направлен на сокращение госрасходов и увеличение доходов.При этом правительство Эквадора обещает поддерживать все усилия, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти, так и гарантировать всем странам равноправный доступ к энергии, сообщает РИА Новости.Эквадор в августе 2019 года добывал 537 тысяч баррелей в сутки. Страна присоединилась к ОПЕК в 1973 году. При этом Эквадор был членом ОПЕК с самым небольшим уровнем добычи углеводородов. Кито уже приостанавливал членство в ОПЕК в 1992 году, а затем возобновлял его в 2007.Эквадор участвует в сделке ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с начала 2017 года. По нему страна обязалась сократить добычу на 16 тысяч баррелей — до 508 тысяч баррелей в сутки."Желаем успехов ОПЕК в продолжении той важной работы, которую она осуществляет с 1960 года на пользу как стран-производителей, так и потребителей нефти", — заявили в Кито, покидая ОПЕК.