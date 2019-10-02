В чувашской деревне Малые Торханы двухлетний мальчик, оставленный без присмотра, устроил пожар в доме своей бабушки. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел 30 сентября. Взрослые оставили ребенка одного в комнате. Мальчик поджег вещи, которые лежали возле растопленной печи. Поначалу хозяева пытались самостоятельно сбить разгорающееся пламя, но не смогли – огонь охватил дом. Пришлось вызывать спасателей. В тушении сотрудники МЧС задействовали четыре пожарные автоцистерны."В результате возгорания сгорел деревянный дом, также повреждены надворные постройки. Среди жильцов пострадавших нет", - сообщается на сайте республиканского управления МЧС.В ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра, потому что чаще всего это заканчивается несчастными случаями. Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без надзора."Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу", - отметили спасатели.Также очень важно информировать детей об опасности огня. С раннего возраста они должны знать правила обращения с огнем. Знания по пожарной безопасности в интересной игровой форме хорошо усваиваются детьми.