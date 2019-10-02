Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники и напомнили о бдительности при общении с незнакомцами.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» и КТОСов провели профилактические рейды в городе Гусь-Хрустальный.Правоохранители и общественники пояснили, что мошенники часто ходят по квартирам пожилых людей, представляясь сотрудниками различных социальных служб. В результате таких визитов у пенсионеров пропадают деньги и ценности, поэтому очень важно проявлять бдительность, не впускать в свою квартиру незнакомцев и обязательно требовать удостоверение и звонить в соответствующую организацию, чтобы убедиться, что представитель действительно в ней состоит.Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, какими бы представительными внешне они не выглядели.Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам. Участники рейда порекомендовали гражданам не доверять незнакомцам, которые будут сообщать информацию о родственнике, попавшем в беду и предлагать помощь за определенную плату. В случае совершения противоправных действий сотрудники призвали незамедлительно сообщать правоохранителям.Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.Беседуя с жителями многоквартирных домов, полицейские и общественники привели конкретные примеры, в которых граждане лишились своих сбережений, а также вручили гражданам памятки с необходимой информацией об основных преступных схемах мошенников, рекомендациях для граждан и контактной информацией.