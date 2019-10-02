Ролик певицы на композицию Маленькая страна подвергли разбору. Есть предположение, что Наташа Королева зашифровала в нем скрытое значение.

Роликпевицы на композицию "Маленькая страна" подвергли разбору. Есть предположение,что Наташа Королева зашифровала в нем скрытое значение.Телеграм-канал "Русский шаффл" выдвинул гипотезу отом, что в клипе исполнительницы есть отсылка к празднику Пасхи. Кроме того, вволшебной книге, которую открывает артистка, написаны названия русскихрок-групп и зашифрованы имена музыкантов. "Ddt, nautilus, kino, picnic. ab —Александр Башлачев. Ну и bg, само собой", – пишет автор публикации.Примечательно, что тайный смысл в песне "Маленькая страна" ранее нашли ина Украине. Там началась настоящая истерика из-за композиции. В марте этогогода ее признали в Незалежной экстремистской.В свою очередь заявила,что такие выводы сделала Служба безопасности страны (СБУ).Об этом знаменитость заявила в программе "Международная пилорама" в марте этогогода на НТВ.Звезда такжеотметила, что из-за своего творчества она лишилась возможности посещатьУкраину, которая является ее родиной, пять лет. Напомним, запретили въезд в страну с октября 2016 года. СБУсделала исключение только один раз, в январе 2017-го, – тогда певица прилетела в Киев на похороны бабушки.