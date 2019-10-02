Ролик
певицы на композицию Маленькая страна подвергли разбору. Есть предположение,
что Наташа Королева зашифровала в нем скрытое значение.
Ролик
певицы на композицию "Маленькая страна" подвергли разбору. Есть предположение,
что Наташа Королева зашифровала в нем скрытое значение.
Телеграм-канал "Русский шаффл" выдвинул гипотезу о
том, что в клипе исполнительницы есть отсылка к празднику Пасхи. Кроме того, в
волшебной книге, которую открывает артистка, написаны названия русских
рок-групп и зашифрованы имена музыкантов. "Ddt, nautilus, kino, picnic. ab —
Александр Башлачев. Ну и bg, само собой", – пишет автор публикации.
Примечательно, что тайный смысл в песне "Маленькая страна" ранее нашли и
на Украине. Там началась настоящая истерика из-за композиции. В марте этого
года ее признали в Незалежной экстремистской.
В свою очередь заявила,
что такие выводы сделала Служба безопасности страны (СБУ).
Об этом знаменитость заявила в программе "Международная пилорама" в марте этого
года на НТВ.
Звезда также
отметила, что из-за своего творчества она лишилась возможности посещать
Украину, которая является ее родиной, пять лет. Напомним, запретили въезд в страну с октября 2016 года. СБУ
сделала исключение только один раз, в январе 2017-го, – тогда певица прилетела в Киев на похороны бабушки.