Ему грозит до года лишения свободы

В Коврове сотрудники ГИБДД обнаружили у жителя соседнего региона поддельные права, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце сентября на одном из постов ковровское ГИБДД остановило «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 40-летний житель соседнего региона. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое оказалось поддельным.В результате проверки выяснилось, что задержанного ранее лишили прав, однако он купил новые через интернет. Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до года лишения свободы.