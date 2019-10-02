Ему грозит до года лишения свободы
В Коврове сотрудники ГИБДД обнаружили у жителя соседнего региона поддельные права, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В конце сентября на одном из постов ковровское ГИБДД остановило «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 40-летний житель соседнего региона. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое оказалось поддельным.
В результате проверки выяснилось, что задержанного ранее лишили прав, однако он купил новые через интернет. Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до года лишения свободы.