16 бутылок крепкой алкогольной продукции были изъяты из продажи в магазине «Продукты» на ул. Вокзальной.

16 бутылок крепкой алкогольной продукции были изъяты из продажи в магазине «Продукты» на ул. Вокзальной. Партия алкоголя без сопроводительных документов, с фальшивыми акцизными марками была выявлена в ходе проверки, которую проводила прокуратура совместно с сотрудниками департамента развития предпринимательства, торговлии сферы услуг Владимирской области и УМВД России по городу Владимиру.Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает прокуратура области