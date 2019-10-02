Доля квартир-студий на рынке новостроек Москвы достигла исторического максимума, составили 7% от общего объема предложения.

Количество студий в массовых новостройках Москвы составляет, по данным компании "Метриум", 1155 единиц. Средняя стоимость студии составила 5,4 миллиона рублей.За год средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках эконом- и комфорт-класса выросла на 7%, со 158 тысяч до 169 тысяч рублей. За это же время квадрат в студиях подорожал на 12% - до 211 тысяч рублей.Несмотря на быстрое подорожание, студии по-прежнему являются самым доступным форматом жилья на столичном рынке. Самую дешевую студию, по данным компании, можно приобрести за 3,2 миллиона рублей.