В московской городской клинической больнице после пластической операции на груди в одной из частных клиник в Госпитальном проезде столицы скончалась 31-летняя женщина. Операцию ей делали еще в конце августа, после нее пациентка почувствовала себя плохо и была доставлена в горбольницу на скорой.

В московской городской клинической больнице скончалась 31-летняя женщина. Она была доставлена сюда после пластической операции на груди в одной из частных клиник в Госпитальном проезде столицы.Операцию ей делали еще в конце августа, после нее пациентка почувствовала себя плохо и была доставлена в горбольницу на скорой.Врачи спасти ее не смогли – несмотря на их усилия, 1 октября женщина скончалась.Московское управление СК РФ по факту ее смерти возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти человека по неосторожности.В рамках его расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.