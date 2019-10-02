Злоумышленники ввели пожилую женщину в заблуждение, намеренно отвлекли ее внимание и скрылись вместе с денежными средствами с места происшествия...

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве с денежными средствами.В отдел МВД России по району Щукино г. Москвы обратилась 64-летняя москвичка, которая сообщила, что в отношении нее совершено мошенничество. Сумма ущерба составила 54 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Щукинской улице. Ими оказались 42-летний житель Московской области и 48-летний приезжий.Установлено, что заявительница обнаружила денежные средства на улице. К ней подошел неизвестный и предложил разделить найденные деньги поровну. После того, как деньги были поделены, к ним подошел второй мужчина и сообщил, что он утерял конверт с деньгами. Заявительницу попросили показать все имеющиеся наличные. После этого мужчина забрал у женщины свои «утраченные» средства и вернул ей оставшуюся сумму, которую она сняла некоторое время назад в банкомате. Впоследствии неизвестные намеренно отвлекли внимание потерпевшей и скрылись вместе с денежными средствами с места происшествия. Уже дома пенсионерка вместо 54 тысяч рублей обнаружила билеты банка приколов.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 199-59-56