Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил, представленных в Палате представителей Нидерландов, выступили за начало расследования относительно роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Парламентарии настаивают на том, чтобы добиться абсолютной ясности в вопросе закрытия воздушного пространства в небе над Донбассом.

Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил, представленных в Палате представителей Нидерландов, выступили за начало расследования относительно роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Парламентарии настаивают на том, чтобы добиться абсолютной ясности в вопросе закрытия воздушного пространства в небе над Донбассом.Депутат парламента Нидерландов Михаил ван Ниспен выступил с предложением провести дополнительное расследование относительно действий Украины, связанных с судьбой рокового рейса MH17. Документ поддержали все партии, участвовавшие в дебатах.В частности, парламентарии считают, что необходимо добиться ясности в вопросе, по каким причинам украинские власти не закрыли небо над тем районом Донбасса, где проводили силовую операцию. Министр иностранных дел страны Стеф Блок осторожно отнесся к инициативе, отметив, что изучить сомнительные факты будет непростой задачей, а с юридической точки зрения привлечь Украину к ответственности за крушение Boeing пока не за что.Впрочем, против расследования глава нидерландского дипломатического ведомства возражать не стал. Поддержали предложение и все без исключения партии коалиционного правительства. Подобное единодушие впечатлило российского политолога Владимира Корнилова. "Не прошло и десяти лет, как догадались! Да, что-то меняется в этом мире!", – цитирует "" эксперта."Дело о крушении Boeing 777 остается на Западе самой резонансной "тайной" последней пятилетки. Хотя вся "таинственность" продиктована задачей выгородить преступный киевский режим. Масштабы лжи достали даже голландских депутатов", – на своей странице в "Твиттер" заметил депутат Госдумы Алексей Журавлев.Материал дополняется.