В Новосибирске с 1 октября начал работу единственный в России Кассационный военный суд. Он будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам всех гарнизонных военных судов, окружных военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.

В Новосибирске с 1 октября начал работу единственный в России Кассационный военный суд. Он будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам всех гарнизонных военных судов, окружных военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что важно организовать работу суда так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу, в том числе активнее использовать систему видеоконференции.Как информирует ГТРК "Новосибирск", в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ номер 30 от 12 сентября текущего года первое октября определено днём начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также Кассационного, Апелляционного военных судов и Центрального окружного военного суда.