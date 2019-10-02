В Праге на 81-ом году жизни скончался певец Карел Готт, которого называли чешским соловьем.

В Праге на 81-ом году жизни скончался певец Карел Готт, которого называли "чешским соловьем"."Карел Готт скончался перед полночью в окружении членов своей семьи", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Анета Штольцова.Карел Готт — легенда чешской эстрадной музыки. Более полувека он сохраняет статус звезды первой величины на мировой эстраде. В Советский Союз, а позднее и в Россию Карел Готт приезжал с гастролями десятки раз. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.Осенью 2015 года врачи обнаружили у него злокачественную опухоль лимфатических узлов. После этого он пытался вернуться на сцену и несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле 2019 года Карел Готт отметил свое 80-летие. Однако юбилейный концерт был отменен из-за плохого самочувствия артиста. В сентябре он рассказал, что болен острой лейкемией.