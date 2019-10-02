Важное событие для тысяч жителей подмосковного Реутова: сегодня там открыли новый путепровод. Автомобилистам больше не придется часами томиться у железнодорожного переезда, пропуская электрички.

Важное событие для тысяч жителей подмосковного Реутова: сегодня там открыли новый путепровод. Автомобилистам больше не придется часами томиться у железнодорожного переезда, пропуская электрички.Открыты по две полосы движения в каждую сторону. В сутки по новому мосту смогут проезжать 30 тысяч автомобилей. Путепровод обеспечивает связь между Горьковским и Носовихинским шоссе, а также соединяет северную и южную части Реутова. До сих пор, чтобы перебраться из одного конца города в другой, водители вынуждены были делать крюк через МКАД или стоять в пробках у переезда."Что очень важно, жители и инвесторы нам говорили про улицу Транспортную. Здесь очень важно было не только переезд сделать, но и чтобы эта улица соответствовала", — сообщил во время открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев.С открытием путепровода появятся и новые маршруты общественного транспорта. Так что жители смогут вдвое быстрее добираться до метро. В будущем также сократится интервал движения пригородных электричек Горьковского направления.