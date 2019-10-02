Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове.

Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по региону.В министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили, что мужчина и один из детей погибли на месте, другой ребенок в критическом состоянии был экстренно доставлен в больницу.Следователи СКР устанавливают на месте детали и причины трагедии.