Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде из-за игрушечных банкнот банка приколов. Мужчина купил игрушечные доллары детям, а также местным жителям в качестве сувенира.

Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде из-за игрушечных банкнот "банка приколов". Об этом написала в Instagram супруга мужчины.Екатерина сообщила, что один из членов их семьи попал в беду, поскольку "неудачно пошутил". Мужчина купил игрушечные доллары детям, а также местным жителям в качестве сувенира. "Так себе сувенир фром раша. Здесь все серьезно", — отметила супруга. По словам женщины, в Таиланде шутки не поняли, потому ее мужу предстоит суд. Екатерина рассказала, что адвокат уже нанят, но его услуги стоят больших денег.Как сообщает "Московский комсомолец", сотрудники российского посольства в Таиланде проверяют информацию об аресте гражданина России. Представитель ведомства отметил, что пока никаких официальных сообщений от таиландской полиции они не получали.