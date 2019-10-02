Международная федерация футбола заключила соглашение на показ игр мирового первенства по футболу 2022 года с компанией Телеспорт. Согласно договору, матчи чемпионата мира будут транслировать ВГТРК, Первый канал и Матч ТВ.

Международная федерация футбола заключила соглашение на показ игр мирового первенства по футболу 2022 года с компанией "Телеспорт". Согласно договору, матчи чемпионата мира будут транслировать ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ"."Российское спортивное маркетинговое агентство "Телеспорт Груп" от имени "2 Спорт 2" заключило с Международной федерацией футбола соглашение в отношении приобретения медиа прав на территории России на события под эгидой ФИФА, проводимые в период с 2019-го по 2022 год", – сообщает пресс-служба ФИФА.Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Турнир состоится в семи катарских городах: Аль-Вакре, Аль-Райане, Аль-Хоре, Дохе, Лусаиле, Мадинат-аш-Шамале и Умм-Салалле.