Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча Лиги Европы против испанского Эспаньола заявил, что не стоит обращать внимания на неудачный старт соперника армейцев в чемпионате Испании. Также он сообщил, когда стоит ожидать Алана Дзагоева в составе столичного клуба.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча Лиги Европы против испанского "Эспаньола" заявил, что не стоит обращать внимания на неудачный старт соперника армейцев в чемпионате Испании. Также он сообщил, когда стоит ожидать Алана Дзагоева в составе столичного клуба."Мы не должны думать о том, что у "Эспаньола" что-то идет не так, исходя из результатов. Не надо обращать внимания на их место в таблице, важнее то, как они играют. Они проводят как минимум равные матчи", – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.Кроме того, он ответил на вопрос, когда Дзагоев восстановится после травмы. "Может быть, дней через десять он будет тренироваться в общей группе. Но говорить о том, когда он будет играть, пока рано. Это больная для нас и для него тема", – отметил специалист.Напомним, что встреча между ЦСКА и "Эспаньолом" пройдет в Москве 3 октября. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.