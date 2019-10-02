Накануне президент Украины, Владимир Зеленский, подписал в Минске формулу Штайнмайера. Этот документ определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса

Накануне президент Украины, Владимир Зеленский, подписал в Минске "формулу Штайнмайера". Этот документ определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе ДонбассаПо мнению бывшего представителя Украины на переговорах в Минске, Романа Бессмертного, "формула" откроет путь к войне на всей территории страны. Эксперт считает, что теперь, после подписания документа, нынешняя глава государства может повторить судьбу премьер-министра Украины – Виктора Януковича."Подписанный сегодня документ так называемой "формулы Штайнмайера" – это путь к войне, а не к миру. Общество должно увидеть оригинал этого документа. Это важно!", – заявил в своем блоге Бессмертный.Также Роман утверждает, что Украина пошла по стопам Кремля. "Речь не идет о решении безопасности блока, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории", – отметил бывший предсидатель."Пока эти договоренности не имеют правового характера и не могут трактоваться, как преступление!", – высказался эксперт.Позже он обратился к самому Зеленскому. Роман призвал президента отказаться от одобрения этого документа. В обратном случае, вероятнее всего, он повторит судьбу Януковича. "Внутри Украины можно прогнозировать обострение ситуации, но никто не знает, чем может закончиться этот конфликт", – подчеркнул Бессмертный.