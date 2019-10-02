Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы

Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор 58-летнему владимирцу, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Мужчина был признан вменяемым и получил реальный срок.Следствие установило, что 6 октября 2018 года осужденный был на юбилее у друзей. Выпив лишнего, мужчина отправился спать в другую комнату. Там он увидел 6-летнюю девочку, над которой надругался. Хозяйка квартиры услышала подозрительные звуки и, зайдя в комнату, поймала гостя с поличным.С ребенком будут работать психологи. Состояние мужчины эксперты признали вменяемым, имеющее небольшое расстройство из-за алкогольной зависимости.Ленинский районный суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.