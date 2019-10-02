Никита Хлынов отличился в матче юношеской лиги УЕФА против мадридского Атлетико.

Никита Хлынов, воспитанник футбольного клуба "Грань" из Гусь-Хрустального, сейчас он выступает за молодежную команду московского Локомотива, отличился в матче юношеской лиги УЕФА против мадридского Атлетико.Железнодорожники уступая со счетом два ноль, в течении двух минут сумели отыграться. Хлынов забил второй мяч- на девяностой минуте. Правда уже в добавленное время испанские футболисты все-таки вырвали победу. Никита Хлынов родился в Гусь-Хрустальном, пришел в местный футбольный клуб в семь лет, а в двенадцать был замечен скаутами Локомотива на играх детской футбольной лиги. Как нам сообщил тренер гусевского клуба Грань, Николай Евстратов, нападающего с ранних лет отличает техника, скорость и неуступчивость и сейчас все школа внимательно следит за выступлениями Никиты в молодежной Лиге Чемпионов. Уже скоро Локомотив сыграет с туринским ЮвентусомК слову в основном составе железнодорожников уже несколько лет переодически играет другой уроженец тридцать третьего региона, 21-летний защитник Михаил Лысов, начинавший футбольную карьеру во владимирском Торпедо.