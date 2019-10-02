Теперь уже бывший старший оперуполномоченного отдела уголовного розыска прикрывал деятельность нескольких игорных точек

Прокуратурой Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. 32-летний обвиняемый, занимая должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска прикрывал деятельность нескольких игорных точек, принадлежащих его знакомому. Полицейский предупреждал владельца незаконного бизнеса о рейдах, помогал вызволять из под ареста конфискованное игорное оборудование. Соответственно, получая за это вознаграждение. Сумма взятки составила 60 тыс. рублей.Обвиняемый уволен из органов внутренних дел, ему грозит лишение свободы срокомдо 8 лет, сообщается на сайте прокуратуры области