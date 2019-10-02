Теперь уже бывший старший оперуполномоченного отдела уголовного розыска прикрывал деятельность нескольких игорных точек
Прокуратурой Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. 32-летний обвиняемый, занимая должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска прикрывал деятельность нескольких игорных точек, принадлежащих его знакомому. Полицейский предупреждал владельца незаконного бизнеса о рейдах, помогал вызволять из под ареста конфискованное игорное оборудование. Соответственно, получая за это вознаграждение. Сумма взятки составила 60 тыс. рублей.
Обвиняемый уволен из органов внутренних дел, ему грозит лишение свободы сроком
до 8 лет, сообщается на сайте прокуратуры области