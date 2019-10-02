Время прибытия автобуса, температура и время - Театральная площадь теперь оборудована информационным табло

Вскоре остановки общественного транспорта в областном центре будут оборудованы электронными информационными табло. Первый«умный» помощник пассажира уже красуется на Соборной площади. Он сообщает не только ориентировочное время ожидания автобуса, но также температуру и время.Всего во Владимире планируется оснастить подобными электронными устройствами25 остановочных павильонов. На очередиостановка напротив ЦУМа «Валентина» - там электронное табло появится уже завтра, сообщается на сайте городской администрации.