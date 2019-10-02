Одна из главных задач - максимально задействовать население

Тренировка проходит в два этапа. Первый этап включает мероприятия по гражданской обороне, на втором отрабатывается реагирование на крупномасштабные чрезвычайные ситуации. Одна из главных задач - максимально задействовать население, научить как можно больше людей правильным действиям. Ежегодные практические учения проходят в нашей области уже седьмой раз.Руслан Блинов, и.о. начальника ГУ МЧС РФ по Владимирской области: "Будет проведен ряд серьёзных мероприятий, которые прежде всего направлены на совершенствование деятельности органов управления гражданской обороны РС ЧС, проверки готовности сил гражданской обороны РС ЧС, провеки непосредственно готовности приведения объектов гражданской обороны и действия сил по предназначению, ну и, безусловно, подготовки населения."