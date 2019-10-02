"Единая Россия" объявила войну "наливайкам" в жилых домах. Так в народе прозвали заведения , где под видом кафе разливают алкоголь круглые сутки.

"Единая Россия" объявила войну "наливайкам" в жилых домах. Так в народе прозвали заведения , где под видом кафе разливают алкоголь круглые сутки.Василий Красильщиков координатор федерального проекта "Народный контроль" в г. Владимире: "Жители жалуются на постоянный шум, мусор в тех местах, где эти "наливайки" работают, бабушки, дети иногда боятся пройти мимо лавочек своих же домов, подъездов, где постоянно буянят покупатели."Свои усилия по всей стране объединили "Молодая Гвардия", "Трезвая Россия" и "Народный контроль". Во Владимире сегодня представители этих организаций вышли к одной из "наливаек", чтобы узнать мнение жителей и заручиться их доверием. От Владимира нужно собрать 15 тысяч подписей, чтобы инициатива вылилась в законопроект , который будет вынесен на обсуждение в Государственную Думу. Не дожидаясь закона, в регионах на сайтах региональных отделений Единой России будет с помощью жителей создаваться черный список заведений - нарушителей.Беженарь Никита руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России": "Мы выступаем категорически против таких заведений, также с прошлой недели мы начали проводить опросы жителей и заметили, что почти 70% тоже выступают против данных заведений, а сейчас мы собираем подписи у такого здания на улице Мира , 72 - один из алкомаркетов, которые, надеемся в дальнейшем, будут закрыты."