"Единая Россия" объявила войну "наливайкам" в жилых домах. Так в народе прозвали заведения , где под видом кафе разливают алкоголь круглые сутки.
"Единая Россия" объявила войну "наливайкам" в жилых домах. Так в народе прозвали заведения , где под видом кафе разливают алкоголь круглые сутки.
Василий Красильщиков координатор федерального проекта "Народный контроль" в г. Владимире: "Жители жалуются на постоянный шум, мусор в тех местах, где эти "наливайки" работают, бабушки, дети иногда боятся пройти мимо лавочек своих же домов, подъездов, где постоянно буянят покупатели."
Свои усилия по всей стране объединили "Молодая Гвардия", "Трезвая Россия" и "Народный контроль". Во Владимире сегодня представители этих организаций вышли к одной из "наливаек", чтобы узнать мнение жителей и заручиться их доверием. От Владимира нужно собрать 15 тысяч подписей, чтобы инициатива вылилась в законопроект , который будет вынесен на обсуждение в Государственную Думу. Не дожидаясь закона, в регионах на сайтах региональных отделений Единой России будет с помощью жителей создаваться черный список заведений - нарушителей.
Беженарь Никита руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России": "Мы выступаем категорически против таких заведений, также с прошлой недели мы начали проводить опросы жителей и заметили, что почти 70% тоже выступают против данных заведений, а сейчас мы собираем подписи у такого здания на улице Мира , 72 - один из алкомаркетов, которые, надеемся в дальнейшем, будут закрыты."