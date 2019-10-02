Несколько водителей не смогли остаться равнодушными и стали участниками импровизированной спасательной операции, целью которой была поимка котенка, неизвестно каким образом оказавшегося на эстакаде, ведущей на Третье транспортное кольцо.

Операция по спасению котенка развернулась в минувший понедельник, 30 сентября, на пересечении Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца в Москве.Автомобилисты заметили, что на проезжей части сидит котенок. Кто-то просто объезжал животное, но нашлись и те, кто не смог отнестись к происходящему равнодушно.Несколько автомобилей перекрыли эстакаду, ведущую на ТТК, а их водители приступили к поимке малыша.Котенок не проявил особого желания даваться в руки людям и как мог уворачивался от своих спасителей. Процесс несколько затянулся и проезд пришлось разблокировать.На записи, сделанной регистратором очевидца, не видно, удалось ли в итоге изловить животное. Но хочется верить, что у оставшейся на месте событий женщины на синем кроссовере, продемонстрировавшей решимость идти до победного конца, все получилось.