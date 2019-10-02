В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит 23 октября. Соответствующее решение принято на дополнительном заседании Совета нижней палаты.

В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит 23 октября. Соответствующее решение принято на дополнительном заседании Совета нижней палаты."Принято решение единогласно выйти на рассмотрение законопроекта о бюджете в первом чтении 23 октября с внесением проекта постановления, в котором мы отражаем четыре направления", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Речь идет о повышении эффективности расходования средств бюджета, уменьшении разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами, поддержке государственно-частного партнерства в субъектах Федерации, а также увеличении финансирования программы развития села, уточнил спикер.Проект федерального бюджета на ближайшие три года правительство внесло в Думу 30 сентября. После этого глаав нижней палаты направил направил его на рассмотрение в профильный думский комитет.В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы.В ходе второго чтения проект бюджета рассматривается подробнее. Парламентарии обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое. На рассмотрение документа у законодателей есть 60 дней.