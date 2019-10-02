Не так давно в эфир вышел новый сезон телешоу Битва экстрасенсов. Сразу же после этого в сети стали появляться новые разоблачения проекта.

Не так давно в эфир вышел новый сезон телешоу "Битва экстрасенсов". Сразу же после этого в сети стали появляться новые разоблачения проекта.Уж сколько раз программу поливали помоями и публиковали всяческие расследования, да только "Битва" все еще держится на плаву. Продюсеры и редакторы программы долго думали о съемках нового сезона, и не прогадали. С первого же выпуска программа шоу взлетело на вторую строчку в рейтингах проектов телеканала "ТНТ".Руководители шоу отметили, что в этот раз испытания будут проходить "еще честнее", однако им тотчас же предоставили контр-аргументы. Отметим, что экстрасенсы участвуют в "Битве" не ради денег, а ради пиара. Те же, кому не удалось пройти в проект, открыто высказываются в соцсетях о его подноготной."К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов.Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия..., " – рассказала участница КВН Наталья Краснова.Как издание "Комсомольская правда", такие случаи весьма нередки. Плюс, остаются вопросы не только к самим экстрасенсам, но и к режиссерам шоу. Например, один из телезрителей заметил не состыковку по времени соревнования."Вот интересен один момент: съемки "ширмы" длились шесть часов, а девушка во льду была только час за ширмой... Это как?," – поинтересовался мужчина.Подобные ляпы можно встретить довольно часто. Тем не менее, на отсутствие рейтингов 20-ый сезон "Битвы экстрасенсов", похоже, не жалуется.