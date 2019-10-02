Две недели остается до отключения аналогового вещания. 14 октября последние 20 регионов перейдут на цифру. А это значит, что им бесплатно станут доступны 20 федеральных каналов в высоком качестве.

Две недели остается до отключения аналогового вещания. 14 октября последние 20 регионов перейдут на цифру. А это значит, что им бесплатно станут доступны 20 федеральных каналов в высоком качестве.Но подготовиться к этому надо заранее, предупреждает ГТРК "Татарстан". Так, если телевизор нового поколения, то переход пройдет автоматически, если же телеприемник старый, то понадобиться приставка. Для примера — у логотипа нашего телеканала "Россия" видно большую букву А, значит приставка точно понадобиться, вещание аналоговое.Напомним, переход на цифровое вещание в России проходит в рамках федеральной программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Он разделен на несколько этапов. Пилотный эксперимент стартовал 3 декабря 2018 года в Тверской области. 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. В рамках второй волны — 15 апреля — на "цифру" перешли еще 20 регионов.