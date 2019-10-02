Мэрия Омска в ближайшее время предоставит сертификат на жилье 97-летнему ветерану Великой Отечественной. Это подтвердили в городской администрации. Чтобы добиться этого, ветерану пришлось идти в суд с иском против той же городской администрации города Омска, которая исключила его из очереди на улучшение жилищных условий. И призвала подождать еще лет 5-6.

Мэрия Омска в ближайшее время предоставит сертификат на жилье 97-летнему ветерану Великой Отечественной. Это подтвердили в городской администрации. Чтобы добиться этого, ветерану пришлось идти в суд с иском против той же городской администрации города Омска, которая исключила его из очереди на улучшение жилищных условий. И призвала подождать еще лет 5-6.Эта история изрядно нашумела. Василий Тропин прошел всю войну. В наши дни ему вновь пришлось сражаться, на сей раз — с чиновниками. При этом он — инвалид первой группы, практически ничего не видит и очень плохо слышит.Своего жилья у Василия Афанасьевича нет уже несколько месяцев. Сейчас он проживает в доме своей племянницы. Галина Михайловна отгородила единственного дядю от лишнего стресса. О том, как живет ветеран, можно узнать лишь от соседей."Каждый день гулять ходит с какой-то женщиной и мужчиной, все время гулять ходим", — рассказывает омичка Татьяна Балова.- Один не гуляет?"Нет, все время с кем-то гуляет, один не гуляет", — подтверждает она.Соседи подтвердили, Василий Тропин действительно живет у родных. Фронтовика чиновники сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. В мэрии 97-летнему пенсионеру предложили встать в очередь спустя пять лет, так положено по закону. Представители администрации объяснили свое решение тем, что ранее у пенсионера уже была квартира, которую он продал."И по закону, омская администрация не имеет права предоставить жилье тем гражданам, которые в течение последних 5 лет ухудшили свои жилищные условия. Такие правила обусловлены тем, чтобы ограничить мошеннические схемы в предоставлении жилых помещений. Соответственно, доказать, что жилищные условия были ухудшены по объективным причинам, можно только через суд", — поясняли в горадминистрации.Семье Василия Тропина пришлось обратиться в центральный районный суд, который встал на сторону пенсионера. В итоге разбирательств было постановлено: пенсионер продал квартиру, потому что это была вынужденная мера, вызванная состоянием здоровья и социальным положением ветерана. В итоге пожилого инвалида признали нуждающимся в жилом помещении. Скоро ветеран все же получит квартиру. Это подтвердила и племянница Василия Тропина. При этом женщина категорически не идет на контакт."Решение положительное, у нас ничего еще нет. Что комментировать? Я вообще этой настойчивости удивляюсь. Раздули такую шумиху, кто вот это вообще все вынес?" - недовольна племянница ветерана Галина Михайловна.В дело вмешался и Следственный комитет. В ближайшее время проведут дополнительную проверку."Следователи во время проверки намерены проверить законность действия сотрудников администрации, в том числе по исключению ветерана из очереди нуждающихся и в отказе предоставления компенсации. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение", — пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Омской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Болдинова.Таким образом, битва за собственное жилье обернулась победой. Сейчас пенсионеру и его семье остается лишь дождаться.