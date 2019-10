Ключевая тема всемирного паркового конгресса Парки и города — развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан.

В Казани 18-20 октября состоится всемирный конгресс World Urban Parks-2019 (WUP-2019), который соберет ведущих архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и представителей государственной власти. Участие в нем примут делегации из 20 стран, рассказали организаторы мероприятия.География участников World Urban Parks Congress — от Австралии и Новой Зеландии до США, Африки, Европы и стран СНГ. Главная тема мероприятия "Парки и города — развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан". Деловая программа первого дня мероприятия — 18 октября — будет сконцентрирована на моделях и концепциях современных парков, зеленых технологиях, доступной среде и управлении парками.Второй день конгресса — 19 октября — будет посвящен созданию локальной идентичности, моделям финансирования, вовлечению горожан в парки, редевелопменту, а также особенностям эксплуатации парков в разных климатических зонах.В третий день конгресса — 20 октября — для участников будет организовано посещение парков Казани.Среди участников конгресса - создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardens by the Bay доктор Киат В. Тан (Kiat W. Tan). Он расскажет о трансформации Сингапура из индустриального мегаполиса в "город в парке". В результате реформ доктора Тана ботанические сады Сингапура были признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а парк Gardens by the Bay получил премию Thea, которая считается "Оскаром" в международной индустрии развлечений.На мероприятии выступит Кен Смит (Ken Smith), основатель бюро Ken Smith Workshop и член жюри конкурса на концепцию московского парка "Зарядье". Его бюро разрабатывало знаковые проекты для Нью-Йорка: после трагедии 9/11 оно занималось восстановлением Нижнего Манхэттена, осуществляло масштабную работу по реорганизации набережных, среди которых проект Эспланады Ист-Ривер (East River Waterfront Esplanade).Мэр города Тирана Эрьон Велиай (Erion Veliaj) расскажет о политике городского планирования столицы Албании и кампании по благоустройству "Возвращение к идентичности", которая предполагает создание в городе 97 000 кв. м парков. Под его руководством был реализован проект реконструкции главной площади города — площади Скандеберга, который получил European Prize for Urban Public Space 2018. Также Велиай инициировал проект Orbital Forest, который предполагает высадку 2 млн деревьев вокруг Тираны к 2030 году.Урбанист Эверт Верхаген (Evert Verhagen) поделится своим опытом в области реорганизации городских общественных пространств и парков. Он является основателем агентства Creative Cities и компании Reuse BV. Среди проектов, принесших Верхагену мировую известность, — создание парка Westergasfabriek на месте газовой фабрики в Амстердаме, восстановление заброшенных железнодорожных территорий HofbogenBV в Роттердаме, реконструкция скотобойни в Касабланке. В качестве консультанта Верхаген работал в Москве в рамках реализации проекта парка "Зарядье".Среди известных иностранных спикеров конгресса — Мэри Боуман (Mary Bowman), партнер бюро Gustafson Porter + Bowman, ландшафтный архитектор, независимый эксперт Архитектурной ассоциации в Лондоне. Боуман — одна из авторов знаковых для Лондона проектов — фонтана Принцессы Дианы, бизнес-центра International Quarter London, жилого комплекса Lincoln Square и других. В 2019 году Gustafson Porter + Bowman в составе консорциума выиграли конкурс на мастер-план и реорганизацию территории 54 га, прилегающей к Эйфелевой башне. Конкурс был организован в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году.На мероприятии также выступит Анри Бава (Henri Bava), создатель бюро Agence Ter, французский ландшафтный архитектор, автор стратегии развития ландшафтов и индустриального наследия муниципалитетов Германии, Бельгии и Нидерландов "Зеленый метрополис", автор ландшафтного решения мастерплана Шахт Цольферрайн (совместно с бюро OMA), который был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.О том, как управлять парками в холодный зимний период, расскажет Сьюзен Холдсворф (Susan Holdsworth), специалист по городской среде и планированию в муниципалитете Эдмонтона (Канада). Она является одним из создателей стратегии Winter City Strategy, предполагающей развитие Эдмонтона как зимнего города путем создания специального дизайна, инфраструктуры (дорожка около 11 км для катания на коньках), а также специальных событий и фестивалей.Кроме этого, на конгрессе выступят Таня Мюллер — директор-основатель World Urban Parks, бывший министр окружающей среды Мехико-сити (2012-2018 гг.); Гил Пеньялоса — постоянный амбассадор, специальный представитель WUP, основатель 8 80 Сities; Рут Холмс — директор по работе с ландшафтом и организации мероприятий Парка Королевы Елизаветы в Лондоне; Тина Сааби — бывший главный архитектор Копенгагена, партнер WITRAZ architects + landscape, Лилиа Ауа — директор фонда Pro Bosque de Chapultepec, и многие другие эксперты.Конгресс организован международной ассоциацией World Urban Parks, правительством Татарстана при поддержке Минстроя России и министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Программная дирекция конгресса — бюро Citymakers, эксперты в области городского развития и соавторы концепции и социокультурной программы парка "Зарядье" в Москве. На мероприятии ожидается больше 1000 российских и зарубежных гостей. Регистрация открыта на официальном сайте проекта: http://wupkazan.com/register