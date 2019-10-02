Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отличилась резким высказыванием в адрес жителей Донецкой и Луганской народных республик. Их граждан лидер Батькивщины назвала неправильно голосующими бюллетенями.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отличилась резким высказыванием в адрес жителей Донецкой и Луганской народных республик. Их граждан лидер "Батькивщины" назвала "неправильно голосующими бюллетенями".Политик прокомментировала подписание Украиной так называемой формулы Штайнмайера, в соответствии с которой Киев даст Донбассу особый статус. Исполнение документа приведет к тому, что Незалежная станет колонией России, возмутилась .По ее словам, Киев должен разработать собственный сценарий урегулирования в регионе. Но если пройдет "формула Штайнмайера", то Украина получит аналог Приднестровья – полностью пророссийские республики, но имеющие возможность влиять на Украину посредством голосования, предупредила лидер "Батькивщины".Более пяти миллионов жителей Донецкой и Луганской республик она назвала "неправильно голосующими бюллетенями". "Там людей не будет", – заявила . Это приведет к тому, что Украина останется под контролем России и станет ее колонией, заключила бывший премьер-министр.Накануне в Минске представители Киева наконец-то подписали "формулу Штайнмайера". Согласно документу, Украина даст Донбассу временный особый статус, а после местных выборов специальное положение региона будет закреплено окончательно. Для этого Верховная рада должна принять соответствующий закон.После подписания "формулы" в Киеве собрался стихийный митинг националистов. Бывший президент Петр Порошенко предостерег от исполнения документа.