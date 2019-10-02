Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в китайском Пекине встречался с представителем Франции Жереми Шарди. Россиянин добился победы в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в китайском Пекине встречался с представителем Франции Жереми Шарди. Россиянин добился победы в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.Соперники провели на корте 1 час 41 минуту. В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между Андреем Рублевым из России и итальянцем Фабио Фоньини.Напомним, что призовой фонд турнира в Пекине составляет 3,6 миллиона долларов.