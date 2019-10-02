Посол США в Москве Джон Хантсман уверен, что российско-американское сотрудничество по ряду вопросов будет только расширяться.

Посол США в Москве Джон Хантсман уверен, что российско-американское сотрудничество по ряду вопросов будет только расширяться.Об этом дипломат заявил в видеообращении, которое опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.Посмотреть эту публикацию в Instagram«Глобальная стабильность во многом зависит от здоровых американо-российских отношений. Мы должны сохранить каналы для поддержания диалога и обмена информацией. Это поможет нам развивать взаимодействие во времена партнёрства и сохранить отношения в более сложные периоды», — посол США Джон Хантсман отвечает на ваш вопрос о том, могут ли США и Россия стать партнерами в будущем. #asktheambassador #посолсша #джонхантсман #посольствосшаПубликация от Посольство США в РФ (@usembru) 1 Окт 2019 в 7:41 PDTХантсман отметил, что в разные периоды Россия и Америка были то партнерами, то соперниками, но поскольку история носит циклический характер, он уверен в том, что в будущем Москва и Вашингтон вновь станут друзьями.Дипломат выразил надежду на то, что обеим странам, несмотря на принципиальные различия, хватит опыта и знаний, чтобы сохранить каналы общения для поддержания рабочих отношений в те или иные периоды политического развития.Посол считает, что у РФ и США есть общие сферы сотрудничества, например, борьба с мировым терроризмом и подчеркнул, что в этом и заключается искусство дипломатии, чтобы найти верный баланс в отношениях Москвы и Вашингтона.