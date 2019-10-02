Певица Алла Пугачева вмешалась в скандал с пьяной выходкой Димы Билана в Самаре. Она жестко осадила артиста.

Певица Алла Пугачева вмешалась в скандал с пьяной выходкой Димы Билана в Самаре. Она жестко осадила артиста.Примадонна отреагировала на очередной заявление Билана на его странице в "Инстаграм". Исполнитель опубликовал сообщение с извинениями перед жителями Самары. "Да, время идет и что то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь" – сокрушается певец.Похоже, Пугачева больше не могла хранить молчание по этому вопросу. Она упрекнула Билана в том, что он очень много говорит об этом случае. "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", – цитирует ее .Билан не оставил комментарий певицы без внимания. Он заявил, что хочет отпустить ситуацию, и пообещал, что перестанет возвращаться к этому инциденту, передает .Напомним, что скандальное выступление Димы Билана в Самаре пришлось на День города. Он появился на сцене в неадекватном состоянии.Исполнитель признался, что пил коньяк перед концертом. Чтобы загладить вину, Билан бесплатно выступил для жителей Самары, сделал пожертвования на благотворительность и посетил местную студию для детей с особенностями развития.