В Москве могут создать специальный центр обучения хищных птиц, которые будут обеспечивать безопасность столичных аэропортов. Крылатая стража уже существует, например, в Домодедове. Он стал первым аэропортом московского авиаузла, где сформировали патрульный отряд ястребов.

В Москве могут создать специальный центр обучения хищных птиц, которые будут обеспечивать безопасность столичных аэропортов. Крылатая стража уже существует, например, в Домодедове. В начале 2000-х годов он стал первым аэропортом московского авиаузла, где сформировали патрульный отряд ястребов. Они отпугивают пернатых, которые могут представлять угрозу для самолетов.Уверенным шагом по взлетно-посадочной с пернатым напарником на плече: уже семь лет Ника вместе с ястребом Сильвой патрулирует аэропорт Домодедово, расчищая путь для самолетов."Она всегда знает, куда я иду. Она выучила все маршруты, может вперед улететь и ждать меня там, зная, что я к ней подойду, и мы дальше пойдем. Если у меня из-под ног вылетает куропатка, то она летит за ней и пытается поймать", — рассказывает орнитолог Ника Рыжова-Аленичева.Орнитологической службе Домодедова уже больше 20 лет. Молодых ястребов обучают в специальных питомниках. Сейчас на посту пять птиц. Выбор этого хищника для полета не случаен. Соколы и орлы парят высоко над землей и сами рискуют стать проблемой для самолета, в то время как ястребы летят на бреющем полете низко и на короткие дистанции. И стремительно атакуют добычу. Работают ястребы сменами — два через два. По нескольку раз в день птицы инспектируют ближайшие 20 километров."Под мониторингом находится как территория всего аэродрома, включая взлетно-посадочные полосы и перрон, так и, конечно же, территория 15 км вокруг аэродрома", — говорит Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедова.Установлены в аэропорту и специальные пушки. Они издают громкий звук — имитируют оружейный выстрел. Рядом акустическая установка транслирует тревожные крики птиц."Они установлены и вдоль полосы по курсу взлета-посадки, и рядом с местами, где чаще всего такие птицы могут садиться. Например, вот идет стройка, она привлекательна для птиц, или там, где весной начинается разлив воды, и куда будут присаживаться перелетные птицы", — объясняет орнитолог Ника Рыжова-Аленичева.Но к любым устройствам птицы со временем привыкают и не торопятся покидать территорию аэропорта. Но когда в небо взлетает ястреб, нежеланные гости улетают и не рискуют возвращаться.