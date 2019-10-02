Воспитанники Владимирской спортивной школы олимпийского резерва №4 завоевали ещё шесть призовых мест на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»

Соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек проходили в Адлере с 24 по 30 сентября.Среди легкоатлетов 2006 – 2007 годов рождения юношеская команда в составе Никиты Гривина, Александра Семина, Артёма Бабурова и Данилы Руста заняла второе место.Кроме того, Никита Гривин, Артём Бабуров и Екатерина Чикунова в личных зачётах завоевали бронзовые медали. Гривин стал третьим в беге на 800 метров с результатом 2:17.67, а Бабуров и Чикунова – в беге на 60 метров с результатами 7.78 и 8.18 соответственно.Ещё два третьих места на этих же соревнованиях заняли спортсмены 2004 – 2005 годов рождения. Юношеская команда в составе Артёма Рябова, Ивана Волгина, Матвея Ковалёва, Михаила Уханова и Даниила Якубовича завоевала «бронзу» по группе спортивных школ, а также «бронзу» в эстафете 4х100 м с результатом 46.39.Напомним, ранее легкоатлеты 2008–2009 годов рождения завоевали пять наград в личных зачётах на соревнованиях «Шиповка юных».