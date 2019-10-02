У бывшего президента Украины, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко, кажется, больше весомых поводов находиться в тюрьме, чем пребывать на свободе. И число аргументов в пользу необходимости бросить политика за решетку растет с каждым днем.

У бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, кажется, больше весомых поводов находиться в тюрьме, чем пребывать на свободе. И число аргументов в пользу необходимости бросить политика за решетку растет с каждым днем.Дело против Петра Порошенко насчитывает множество обвинений самого разного характера. Политика подозревают в экономических злоупотреблениях, а также превышении полномочий и попытке захвата власти.Некоторые эксперты считают, что можно также говорить о причастности Петра Порошенко к военным преступлениям. Юрист Андрей Портнов считает, что работу бывшего президента Украины и его окружения необходимо проверить самым тщательным образом. Выводы, к которым должно прийти следствие, приведут к серьезным изменениям в судьбе политика."Заканчивать с ним нужно именно сейчас, когда это имеет и юридические основания, и общественное мнение. Один раз приняли решение и забыли в тюрьме", – цитирует издание "Политнавигатор" Андрея Портнова.Материал дополняется.