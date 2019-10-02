У бывшего президента Украины, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко, кажется, больше весомых поводов находиться в тюрьме, чем пребывать на свободе. И число аргументов в пользу необходимости бросить политика за решетку растет с каждым днем.
У бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, кажется, больше весомых поводов находиться в тюрьме, чем пребывать на свободе. И число аргументов в пользу необходимости бросить политика за решетку растет с каждым днем.
Дело против Петра Порошенко насчитывает множество обвинений самого разного характера. Политика подозревают в экономических злоупотреблениях, а также превышении полномочий и попытке захвата власти.
Некоторые эксперты считают, что можно также говорить о причастности Петра Порошенко к военным преступлениям. Юрист Андрей Портнов считает, что работу бывшего президента Украины и его окружения необходимо проверить самым тщательным образом. Выводы, к которым должно прийти следствие, приведут к серьезным изменениям в судьбе политика.
"Заканчивать с ним нужно именно сейчас, когда это имеет и юридические основания, и общественное мнение. Один раз приняли решение и забыли в тюрьме", – цитирует издание "Политнавигатор" Андрея Портнова.
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