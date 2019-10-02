В Сети появилось новое видео задержания звезды сериала Счастливы вместе полицейскими. Наталью Бочкареву остановили несколько дней назад на роскошном авто, при себе у знаменитости были наркотики.

В Сети появилось новое видео задержания звезды сериала "Счастливывместе" полицейскими. Наталью Бочкареву остановили несколько дней назад на роскошномавто, при себе у знаменитости были наркотики.В кадре сотрудник правоохранительных органов объясняетартистке причину задержания. За действиями полиции и задержанной наблюдаю две молодыеженщины – понятые. Страж порядка говорит Наталье Бочкаревой, что у нее естьправо не свидетельствовать против себя.После артистке предлагают пройти медосвидетельствование наналичие алкоголя и наркотиков. Звезда ситкома "Счастливы вместе" отказывается.Отметим, что это не первый ролик с нашумевшего задержания,которое обнародовано в Интернете. На первом видео Наталья Бочкарева уже внаручниках говорит, что при себе у нее есть свернутая в трубочку купюра имешочек с остатками кокаина. Артистка прятала запрещенные вещества в нижнембелье, сообщает .Напомним, задержали 28 сентября.Сотрудники полиции остановили ее автомобиль, так как им показалось, будто быартистка вела себя неадекватно за рулем. Против звезды "Счастливы вместе"возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Незаконныеприобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотическихсредств". Сейчас знаменитость под подпиской о невыезде.Интересно, что сама актриса опровергает информацию озадержании, навевает ее "враньем и лукавством". обещаетпривлечь к ответственности всех, кто пытается "раздуть скандал".