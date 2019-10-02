В Сети появилось новое видео задержания звезды сериала Счастливы
вместе полицейскими. Наталью Бочкареву остановили несколько дней назад на роскошном
авто, при себе у знаменитости были наркотики.
В Сети появилось новое видео задержания звезды сериала "Счастливы
вместе" полицейскими. Наталью Бочкареву остановили несколько дней назад на роскошном
авто, при себе у знаменитости были наркотики.
В кадре сотрудник правоохранительных органов объясняет
артистке причину задержания. За действиями полиции и задержанной наблюдаю две молодые
женщины – понятые. Страж порядка говорит Наталье Бочкаревой, что у нее есть
право не свидетельствовать против себя.
После артистке предлагают пройти медосвидетельствование на
наличие алкоголя и наркотиков. Звезда ситкома "Счастливы вместе" отказывается.
Отметим, что это не первый ролик с нашумевшего задержания,
которое обнародовано в Интернете. На первом видео Наталья Бочкарева уже в
наручниках говорит, что при себе у нее есть свернутая в трубочку купюра и
мешочек с остатками кокаина. Артистка прятала запрещенные вещества в нижнем
белье, сообщает .
Напомним, задержали 28 сентября.
Сотрудники полиции остановили ее автомобиль, так как им показалось, будто бы
артистка вела себя неадекватно за рулем. Против звезды "Счастливы вместе"
возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств". Сейчас знаменитость под подпиской о невыезде.
Интересно, что сама актриса опровергает информацию о
задержании, навевает ее "враньем и лукавством". обещает
привлечь к ответственности всех, кто пытается "раздуть скандал".