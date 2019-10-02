Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на фотографиях с другими лидерами стран Евразийского экономического союза на мероприятиях в Ереване вызвало недоумение у белорусов. Куда исчез Батька?

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на фотографиях с другими лидерами стран Евразийского экономического союза на мероприятиях в Ереване вызвало недоумение у белорусов. Куда исчез Батька?Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал фотографию с лидерами России, Ирана, Казахстана, Молдавии и Киргизии. "Дорожная селфи :) За это время мы приняли важное решение", – подписал снимок глава армянского правительства."Пашинян, Путин и другие президенты сделали селфи из "маршрутки". Куда подевался Лукашенко?" – задались вопросом журналисты белорусского издания "Солидарность".Первое селфи с лидерами других стран Пашинян опубликовал накануне. Но и там Лукашенко нет. Отсутствие Батьки на снимках журналисты посчитали странным, ведь белорусский лидер также присутствует в Ереване. Они предположили, что между Минском и Ереваном складываются напряженные отношения.В армянской столице 1 октября начал работу саммит Высшего Евразийского экономического совета. В них участвуют глава стран – членов ЕврАзЭс, а также президент Молдавии Игорь Додон, глава Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.На повестке дня – вопросы энергетики, а также международные вопросы. Для Лукашенко важно добиться от Москвы льготных тарифов на энергоносители и компенсаций за налоговый маневр в нефтяной отрасли. Щедрые финансовые бонусы от России в Белоруссии называют одним из условий дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства.