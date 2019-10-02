Заявление актрисы Анны Хилькевич назвали лицемерным. Известный блогер Лена Миро набросилась на звезду сериала Универ с критикой.

Заявление актрисы Анны Хилькевич назвали лицемерным. Известныйблогер Лена Миро набросилась на звезду сериала "Универ" с критикой.Обозревательница отреагировала на слова Хилькевич о детях.Артистка сообщила, что никогда не говорит грубости при своих дочках."У меня растет двое детей, и мы с мужем очень тщательностараемся следить за своей речью в доме. У нас вы никогда не услышите словатипа "срать" или "жопа", и даже слово "пипец" я никогда не произнесу при ребенке",– цитирует Хилькевич Миро в своем ЖЖ.Такая принципиальная позиция артистки очень удивила блогера.По словам Лены, с такой биографией как у смешно говорить о приличиях.Обозревательница отметила, что единственную свою заметную рольв сериале "Универ" Анна получила благодаря протекции своего любовника, скоторым впоследствии прожила в браке чуть боле года. После вышла замужза бизнесмена, и родила двух чудных дочек."Лицемерие, конечно, жуткое. Особенно, учитывая двефотосессии для порножурналов, в которых Анна с большим удовольствием снялась.Жопа есть, а слова нет, как говорится. Впрочем, жопа там тоже ведь – так себе.Как там говорят? Нет большей моралистки, чем бывшая проститутка?" -резюмировала Лена Миро.