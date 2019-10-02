Заявление актрисы Анны Хилькевич назвали лицемерным. Известный
блогер Лена Миро набросилась на звезду сериала Универ с критикой.
Заявление актрисы Анны Хилькевич назвали лицемерным. Известный
блогер Лена Миро набросилась на звезду сериала "Универ" с критикой.
Обозревательница отреагировала на слова Хилькевич о детях.
Артистка сообщила, что никогда не говорит грубости при своих дочках.
"У меня растет двое детей, и мы с мужем очень тщательно
стараемся следить за своей речью в доме. У нас вы никогда не услышите слова
типа "срать" или "жопа", и даже слово "пипец" я никогда не произнесу при ребенке",
– цитирует Хилькевич Миро в своем ЖЖ.
Такая принципиальная позиция артистки очень удивила блогера.
По словам Лены, с такой биографией как у смешно говорить о приличиях.
Обозревательница отметила, что единственную свою заметную роль
в сериале "Универ" Анна получила благодаря протекции своего любовника, с
которым впоследствии прожила в браке чуть боле года. После вышла замуж
за бизнесмена, и родила двух чудных дочек.
"Лицемерие, конечно, жуткое. Особенно, учитывая две
фотосессии для порножурналов, в которых Анна с большим удовольствием снялась.
Жопа есть, а слова нет, как говорится. Впрочем, жопа там тоже ведь – так себе.
Как там говорят? Нет большей моралистки, чем бывшая проститутка?" -
резюмировала Лена Миро.