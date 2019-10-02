02.10.2019

2019-10-02 08:25:31

Замгендиректора Аэрофлота задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.



В настоящее время решается вопрос об избрании мере пресечения в отношении замгендиректора. В рамках дела был задержан еще один фигурант – адвокат Дина Кибец.



Как сообщает , Владимир Александров поступил на работу в компанию "Аэрофлот" в 2013 году. С 2016 года он занимает пост замгендиректора по правовым и имущественным вопросам.