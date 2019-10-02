Похоронный бизнес все чаще фигурирует в сводках происшествий. Прямой эфир провел расследование и выявил несколько чудовищных ситуаций, в которых убитые горем люди после смерти близких вынуждены выяснять отношения с похоронщиками-мошенниками и получать в подарок кости скончавшихся родных.

Похоронный бизнес все чаще фигурирует в сводках происшествий. Между ритуальными компаниями, частными и государственными, идет полномасштабное сражение: война за каждую пядь земли на кладбище, за информацию о каждом покойном. "Прямой эфир" провел собственное расследование и выявил несколько чудовищных ситуаций, в которых убитые горем после смерти близких вынуждены еще и выяснять отношения с похоронщиками.В одной из таких ситуаций оказалась Лидия Чалых из Новомосковска. Ее убитого несколько лет назад сына похоронили за городом, куда добраться можно было только на такси.Тогда женщина решила перезахоронить сына в Новомосковске и получила разрешение на эксгумацию, а затем обратилась Сергею Полякову – местному "главному воротиле похоронного бизнеса", как утверждают в городе).В эту ритуальную контору Чалых сначала заплатила авансом 50 тысяч рублей. Перезахоронение проходило в закрытом гробу, после чего женщина заплатила еще 30 тысяч. Однако в документы закралась ошибка, и когда Лидия приехала на прежнее место захоронения сына, то увидела, что могила его на месте.Чалых заподозрила, что в городе закопали пустой гроб, а на месте, за которое она заплатила, и вовсе появилась новая могила. Начались споры с похоронщинами, обращение в прокуратуру, в итоге контора Полякова оказалась закрытой и опечатанной, а Лидии и вовсе подбросили якобы кости сына.Когда вскрылась эта история, оказалось, что Поляков и ранее неоднократно фигурировал в аналогичных скандальных ситуациях с захоронениями, однако к ответственности его никто не привлекал.Большой скандал и в Чапаевске Самарской области: там с морге недавно было обезображено тело скончавшейся пенсионерки. Ритуальный агент считает, что сотрудники морга так отомстили ему, поскольку ранее он с другими коллегами написал заявление о незаконных поборах в этом морге.В Костроме же выяснилось, что руководители похоронного дома Максим Караськов и Олег Груздев, заключив контракт с региональным минздравом на утилизацию биологических отходов и получая за это средства из бюджета, отрезанные руки и ноги пациентов больниц в нарушение правил подкидывали в "свежие" могилы.Те, кому приходилось сталкиваться с печальной процедурой похорон близких, знают и еще об одной массовой проблеме в этой сфере: информаторство стало для некоторых медиков и полицейских (которые первыми узнают о новом умершем) самым настоящим "частным бизнесом". За деньги недобросовестные сотрудники полиции и медработники продают информацию ритуальным агентам.Что показал эксперимент, который провел корреспондент программы Ермил Нечаев, сообщив в полицию о якобы умершей родственнице? Что можно сделать, чтобы не стать жертвой недобросовестных сотрудников похоронных контор? Что показал тест ДНК: действительно ли Лидии Чалых подкинули кости ее сына? И почему похоронщик Поляков не ответил за свои мошенничества?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".