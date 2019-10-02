В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции были выявлены факты нарушения миграционного законодательства Российской Федерации...

Сотрудниками полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлены факты нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной в 4 микрорайоне Зеленограда, 35-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала уроженцев ближнего зарубежья.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы выявили и задержали 32-летнего жителя 9 микрорайона Зеленограда, который незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан 44-летний житель 20 микрорайона Зеленограда, незаконно зарегистрировавший по месту своего проживания иностранных граждан, тем самым нарушив требования действующего миграционного законодательства.По данным фактам дознавателями отделений дознания территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31