Первые шаги президента Украины Владимира Зеленского по пути улучшения отношений с Россией вызвали истеричную реакцию его предшественника Петра Порошенко. Политик резко высказался о подписании Киевом так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе.

Первые шаги президента Украины Владимира Зеленского по пути улучшения отношений с Россией вызвали истеричную реакцию его предшественника Петра Порошенко. Политик резко высказался о подписании Киевом так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе.Одобрение документа украинскими властями приведет к отмене санкций против России, заявил Порошенко в своем видеообращении в "Фейсбук". "Формула Штайнмайера" разрабатывалась под диктовку Москвы, полагает бывший президент.Партия "Европейская солидарность", главой которой является Порошенко, будет поддерживать акции протеста против договоренностей с Россией. "Мы не дадим разрушить украинское государство", – заявил политик.Соратники поддержали позицию экс-президента. Так, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал "формулу Штайнмайера" "демонтажем украинского государства".Накануне Владимир Зеленский объявил о согласовании "формулы" на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Документ предусматривает предоставление Донбассу временного особого статуса, проведение выборов, а затем закрепление специального положения региона на постоянной основе. Для этого Киев должен будет принять соответствующий закон.Против договоренностей с Россией выступают националисты и бывшие участники так называемой антитеррористической операции. Радикальные элементы могут стать главной силой и дать ему серьезные козыри в борьбе против новой власти.