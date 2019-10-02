Перепись населения 2020 - двенадцатая в истории страны - пройдёт в принципиально новом цифровом формате.

Перепись населения 2020 - двенадцатая в истории страны - пройдёт в принципиально новом цифровом формате. О деталях "всероссийского опроса" рассказали во Владимирстате. Вместо бумажных листов переписчики будут ходить по домам с планшетами, также планируется использовать данные операторов мобильной связи.Жители России смогут не только ответить на вопросы переписчиков "живьём". Появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале "Госуслуги". Предыдущая перепись проходила в 2010-ом, новая позволит оценить масштаб перемен. В нашем регионе продолжается подготовка к переписи.Регистраторы уже сверили данные, по которым обновят карты, схемы и списки домов. Муниципалитетам предстоит решить проблему освещения в сёлах и деревнях. Действует и горячая линия Владимирстата. Телефоны на ваших экранах. Участие в переписи- дело добровольное. Для подтверждения не требуется никаких документов. Как отмечают во Владимирстате, земляки готовы отвечать не на все вопросы.Марина Харитонова, заместитель руководителя Владимирстата: "Судя по опыту переписи 2010-ого года, у нас было порядка 2,5% отказов населения от опросов. Что касается вопросов, на которые они не хотели бы отвечать, в первую очередь, это вопросы, которые касаются экономической активности, или конкретнее, работы."горячая линия Владимирстата: 8 (49 22) 33-50-98, 33-36-71