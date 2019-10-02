Как жить, если в квартирах дождь?

После ремонта жители двух домов на улице Белоконской во Владимире теперь буквально - без крыши над головой. Причем, работы велись на средства фонда капремонта. Как жить, если в квартирах дождь?"Таким образом у нас начался капитальный ремонт нашей крыши. В программу капитального ремнта наш дом включен в 19-ом году"Осень пришла буквально в квартиру. Первый же сильный дождь водопадом пролился прямо на спящих детей, рассказывает Надежда Павлюк.Надежда Павлюк, жительница дома №19: "Я звонила в фонд капитального ремонта, в обладминистрациию. Везде разговаривают очень неадекватно. Нас никто не хочет слышать, никто не понимает наши проблемы, потому что ни у кого на голову не льётся, видимо."Капитальный ремонт в домах 17 и 19 по улице Белоконской начался в конце августа. Ожидание - хорошо отремонтированная крыша. Реальность - вода с потолка. За ремонт отвечала ООО "Гарант", две недели назад компанию отстранили от работ. За нарушение технологии. При этом замену подрядной организации не нашли, все сроки сгорели, и теперь жители не знают, что будут делать зимой."Они день и ночь должны сейчас работать, день и ночь. Нет рабочих. А у нас вода течёт. - потому что работы производятся с нарушением технологии. На основании этого работы остановлены. Сейчас единственный выход из этой ситуации - идти по вопросу консервации"Мечта о новой кухне отложена в долгий ящик. Смысла делать сейчас ремонт Ксения не видит - потолок опять протечёт и вся работа насмарку. А проблем и без того хватает. "Ливень" в подъездах, замыкает проводка, вздувается потолок. Кто возместит ущерб?Юлия Петрушина, директор ООО "Гарант": "Наша подрядная организация. Наши представители ходили по квартирам, составили акты, жителям был направлены гарантийные письма о том, что мы возместим ущерб."Сергей Горбатов, начальник отдела капитального ремонта: "Консервацию подрядная организация будет производить за счёт собственных средств. То есть ни одной копейки собственников на это мероприятие потрачено не будет. Ни в какие акты на оплату выполненных работ она включаться не будет."Консервация крыши или ремонт - сейчас должны решить жители. Проводить работы сейчас - не имеет смысла, уверяют коммунальщики. Погода не позволяет. В случае консервации в апреле крышу полностью заменят. А до тех пор от дождя защитит временное покрытие.Нина Глизница, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".